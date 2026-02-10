アミュプラザくまもとを運営するJR熊本シティは、去年10月から12月の営業概況について、「前の年を上回る良好な結果」と発表しました。 今日（10日）JR熊本シティは、定例記者会見で、運営するアミュプラザくまもとの第3四半期の営業概況について、「前年を上回る良好な結果」としました。 また去年4月から12月までの累計では、売上高は237億2000万円（対前年度比105.2％）、入館者は約1282万人（対前年度比102.3％）となってい