女優の小芝風花（28）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。親交のある女優・柳生みゆ（35）との“宅飲みショット”が反響を呼んでいる。小芝は「『居酒屋おみゆ』作り込みすごいし、ご飯も美味しすぎるし、楽しすぎる時間でした」と報告。「ホワイトビールも冷え冷えでして…みゆ店長、流石っす」と、居酒屋店長に扮した柳生との2ショット写真を公開した。柳生も自身のインスタグラムで「居酒屋『おみゆ』開店しま