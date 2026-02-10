ダンスの話ではなかった。求められたのは、想像力のスケールだった。「3階席、4階席、アリーナ飛び越えて宇宙」──望月春希が授かった、“エアあやや”に必要なマインドセットとは。望月春希○現役アイドル・約150名が作品を鑑賞9日に行われた、Netflix映画『This is I』(Netflix独占配信中)の「This is アイドル試写会」には、主人公アイと同様に”アイドルになる夢”を志した「=LOVE」「≠ME」「≒JOY」のメンバーらを含む現役