日本郵便の配達員のアルコール検査などの「点呼」が不適切だった問題で、国土交通省は、処分通知を出した郵便局は、全国で1862カ所にのぼったと明らかにしました。【映像】金子恭之国土交通大臣の発言金子恭之国土交通大臣「昨年10月以降、車両の使用停止処分を順次通知してきたところですが、本日2月10日の処分通知を以て全ての通知を完了致します」国土交通省は郵便配達員への不適切な点呼問題をめぐり、去年、日本郵便に対