PFUは2月10日、小型キーボード「Happy Hacking Keyboard」（以下、HHKB）とタイピングベッドなどのオプション商品をセットにした割安な「スターターキット」を発表した。今回、2025年10月に発売した新製品「HHKB Professional Classic Type-S」もラインナップに追加した。スターターキットは、HHKB本体に加えて「タイピングベッド」（パームレスト）と「HHKBキーボードルーフ」（キーボード用カバー）を組み合わせたセットとなるス