達人の遠藤秀さんがやりました。1月27日に当せん数字「7964」でボックス的中です。「4」と「6」の位置が入れ替わっていれば、ストレート的中で76万円超でした。好調の達人、今回は？「本命はゾロ目『11』です。百の位と十の位の“センター配置”で、今度こそストレート的中を狙います！」続いて、出萌名人。「このところ出現が少ない『0』に注目。ゾロ目も組み入れています。千の位に『5』と『6』を固定で勝負」月別のゾロ目