こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2026年2月10日（火）9時から2月16日（月）23時59分まで「Fashionタイムセール祭り」を開催中。本日2026年2月10日は、走行距離やスピードを問わず、あらゆる状況でランナーの足を保護するよう設計された、SALOMON（サロモン）のトレイルランニング向けシューズ「SPEEDCROSS PEAK」がお得に登場しています。■この記事で紹介