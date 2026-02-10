小さな保護子猫の「ぽぽぉ」ちゃんをお迎えしてからわずか10日後、ぽぽぉちゃんが見せたまさかの振る舞いとは…？ 話題となっている動画は、記事執筆時点で273万回再生を超え「癒やされる」「需要しかない」とのコメントが寄せられることとなりました。 【動画：保護子猫を家に迎えてから『10日』しか経っていないのに……まさかの光景】 慣れるのが早すぎる子猫 YouTubeアカウント『ふわお』に投稿されたのは、飼い主さん宅で