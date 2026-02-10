鏡の中に、自分の姿を見つけた子猫さん。知らない猫が目の前に現れたと思ったのか、勢いをつけて思い切り飛びかかっていたのだそう。鏡に体当たりをした後は、状況が理解できず、戸惑っていたようです。動画26万回以上も再生され、「何あんた。って表情」「えー！かわいい」とのコメントが集まっています。 【動画：子猫が初めて『鏡』を見た結果…可愛すぎる『リアクション』に癒される】 突如目の前に現れた見知らぬ子猫