人間と猫の歴史のはじまり 猫の祖先は、約13万年前に中東の砂漠などに生息していた「リビアヤマネコ」だといわれています。 人々が農耕を始めるようになると、農作物を狙うネズミが多く発生するようになりました。 ネズミを捕食しようとやってきたヤマネコ。人懐こい性格だったこともあって人間社会で暮らすようになり、家畜化されていきました。 その歴史は、約9500年前からすでに始まっていたと考えられています。 2