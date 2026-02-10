団体戦の表彰台でスケート靴が刃こぼれ…その後どうなった？8日（日本時間9日）に行われたミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦で、表彰台に上った選手たちのスケート靴のブレードが刃こぼれを起こすという問題が発生。大会組織委員会が謝罪する事態となっている。9日（日本時間10日）にはこの被害にあった米国選手がアイスダンスに登場。「問題なかった」と口にしている。この問題は米国が金メダルを獲得し、日