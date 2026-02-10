プエルトリコ出身のアーティスト、バッド・バニーが8日、第60回スーパーボウルのハーフタイムショーに出演した。全編スペイン語による史上初のパフォーマンスを披露し歴史に名を刻んだが、ドナルド・トランプ大統領は自身のSNSでこれを「不快だ」と猛烈に批判した。 【写真】トランプ大統領から非難浴びた歌手コンサートに馬で登場→動物愛護団体が猛批判の過去 トランプ