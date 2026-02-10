高松空港 香川県は高松と韓国・釜山を結ぶ直行便が、2026年3月から10月まで期間運航することを発表しました。未定となっていた7月・8月も運航することが10日、発表されました。 高松―釜山線を運航するのは、LCC格安航空会社の「エアプサン」です。3月31日から10月23日まで週3往復（火曜、金曜、日曜）します。暑さで観光需要が落ち込む7月と8月の運航は未定でしたが、7月と8月も週3往復することが決まりました。