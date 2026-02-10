◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」２６日に５９歳の誕生日を迎えるＪ３福島のキング・カズことＦＷ三浦知良。活躍を報じるニュースを見るたびに、９９年２月のクロアチアでの出来事を思い出す。当時３１歳の彼は前年のフランスＷ杯直前で日本代表を外され、所属先のＶ川崎からは戦力外通告を受けていた。新天地のクロアチア・ザグレブでチームに合流した時、私は「カズ、最後の挑戦が始まる」と書いた。それを読んだ本人が