１月度のゴールドディスク認定作品（日本レコード協会）が１０日、発表され、ＳｉｘＴＯＮＥＳの初ベストアルバム「ＭＩＬＥＳｉｘＴＯＮＥＳ―ＢｅｓｔＴｒａｃｋｓ―」（２６年１月２１日発売）が、累計出荷枚数でダブルプラチナ（５０万枚）を記録した。同アルバムは、２月２日付のオリコン週間アルバムランキングで初登場１位を獲得。初週売上で５７．７万枚を記録している。同グループは現在、全国アリーナツアー「Ｍ