女子で２０２２年北京五輪銅メダルの村瀬心椛（ここも、２１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が、涙の日本女子スノーボード界初の金メダルに輝いた。トップと１０・５点差の３位で臨んだ３回目に斜め軸に縦３、横４回転する大技「フロントサイド・トリプルコーク１４４０」を決めきり、計１７９・００点で大逆転優勝を決めた。男子の木村葵来（きら、２１）＝ムラサキスポーツ＝に続き、ビッグエアは日本勢が冬季日本初のアベック金。