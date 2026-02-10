◆第７６回東京新聞杯・Ｇ３（２月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）積雪の影響で８日からの代替開催となった１０日、Ｇ１につながるマイル重賞に１６頭が出走し、２番人気のトロヴァトーレ（牡５歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父レイデオロ）が直線で抜け出し、重賞２勝目を挙げた。クリストフ・ルメール騎手は８年連続１０度目の挑戦で初勝利となった。勝ちタイムは１分３２秒２。同馬は昨年４月のダービー卿チャレン