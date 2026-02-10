競泳で２０１６年リオデジャネイロ五輪男子４００メートル個人メドレー銅メダルの瀬戸大也が１０日、元飛び込み日本代表の馬淵優佳さんとの離婚を発表した。「いつも応援して下さる皆様へ」と題してインスタグラムにアップし、「私事で恐縮ではございますが、この度、馬淵優佳さんと離婚致しましたことをご報告させていただきます」と公表。「これからは子供達の幸せを協力して守っていく所存です。皆様にはご心配をおかけい