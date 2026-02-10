鹿島は10日、ホーム開幕の横浜M戦（14日、メルスタ）に向けて鹿嶋市内で練習を再開した。昨季J1得点王のFWレオ・セアラ（31）は7日の百年構想リーグ開幕節・FC東京戦で大胆な金髪姿を披露。この日も金色に輝く頭でハツラツとした動きを見せた。ブラジル人ストライカーは家族がまだ来日していないことを明かし、「どうしても一人でいると何か違ったことをやってしまう。やってしまった結果がこれです。過去にも染めたことがあっ