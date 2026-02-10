◇プロ野球・巨人1軍春季キャンプ 第3クール1日目(10日、宮崎市)この日から臨時コーチとして巨人の1軍キャンプに参加している松井秀喜さん。野手陣の居残り特打練習にも参加し、助言を送りました。練習には、昨季飛躍のシーズンを送った泉口友汰選手や中山礼都選手なども参加。松井臨時コーチは選手たちの様子を見つめ、時間をかけて言葉を交わします。声をかけられた選手たちは、時折笑顔も見せながら何度もうなずき、貴重な時間