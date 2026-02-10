飛び込み女子元世界選手権代表の馬淵優佳さん（３１）が１０日、夫で競泳男子で２０１６年リオ五輪銅メダルの瀬戸大也（３１）と離婚したことを自身のインスタグラムで発表した。２人は２０１７年５月に結婚。１８年６月、２０年３月に２女児をもうけた。しかし、同年１０月に瀬戸の不倫が報じられ、日本水泳連盟から活動停止処分を受けた。その後も離婚には至らず、翌２１年の東京五輪では馬淵さんが瀬戸を応援する姿も報じら