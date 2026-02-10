BLACKPINKが、3枚目ミニアルバム「DEADLINE」のポスターを公開した。契約するYGエンターテインメントが9日、公式ブログにビジュアルポスター2種類を掲載した。韓国メディアのスポーツ京郷は10日「ポスター公開からすごい」のタイトルで報じた。「Statue ver．」と「Red light ver．」の2種類。最初に公開したポスターは、白い衣装を着て曲線的なシルエットを強調しているもの。続いて公開されたポスターは、赤い照明を背景に撮影さ