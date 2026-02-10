STU48の石田千穂（23）が10日、都内で行われた「STU48 SHOWCASE LIVE」でグループ卒業を発表した。5月31日に東京・Kanadevia Hallで卒業コンサートが行われる。石田はイベント終盤、締めのあいさつのタイミングで、自ら「ちょっと待ったー！」と切り出し「皆さんにお伝えしたいことがあります。私、石田千穂はSTU48を卒業します」と発表した。会場からどよめきが怒る中「残り少ない期間ですが、大好きなSTU48と皆さんに恩返しがで