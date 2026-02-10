楽天の新外国人、カーソン・マッカスカー外野手（前ツインズ）が１０日、沖縄・金武キャンプに合流した。身長２０３センチ、シューズのサイズは３２センチのビッグな新助っ人は、「新しいことに挑戦するのが大好き。チームの手助けになることは何でもやりたい」と、新天地でのプレーにやる気満々。初日は室内での軽い打撃練習などで切り上げたが、「武器はこの体を生かしたパワー。４０発を目指している」と、バットでの貢献を