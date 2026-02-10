降雪のため8日から延期して行われたG3「東京新聞杯」は2番人気のトロヴァトーレ（牡5＝鹿戸、父レイデオロ）が直線で堂々と突き抜けて1着。昨年4月のダービー卿CT以来となる重賞2勝目を挙げた。鞍上のクリストフ・ルメール（46）は小倉牝馬S（ジョスラン）以来となる今年の重賞2勝目（通算172勝目）。管理する鹿戸雄一師（63）は小倉牝馬S（ジョスラン）以来となる今年の重賞2勝目（通算18勝目。東京新聞杯は2023年のウインカ