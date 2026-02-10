北海道千歳市のラピダスの工場＝2025年3月次世代半導体の国産化を目指すラピダスの本格的な生産開始が2028年度となる見通しであることが10日分かった。計画通り27年度後半に回路線幅2ナノメートル（ナノは10億分の1）相当の製品の量産に入り、約1年で4倍程度の増産体制を構築する想定だ。実現には高い歩留まり（良品率）や顧客の確保が課題となる。ラピダスは北海道千歳市の工場で、回路を形成したウエハーと呼ばれる基板を製