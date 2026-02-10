札幌高検は10日、札幌・ススキノで2023年7月に起きた男性殺害、頭部切断事件で、娘による死体遺棄などを手助けした罪に問われた父親に懲役1年、執行猶予3年を言い渡した札幌高裁判決を不服とし上告した。弁護側も上告している。