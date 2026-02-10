◆第６６回きさらぎ賞・Ｇ３（２月１０日、京都競馬場・芝１８００メートル、良）春のクラシック戦線を占う３歳重賞は、積雪のため８日から１０日にスライドして行われ、１番人気のゾロアストロ（牡３歳、美浦・宮田敬介厩舎、父モーリス）が重賞初制覇を飾った。道中は中団待機で、直線は内めから馬群につくと、混戦から頭差抜け出した。短期免許で来日中のトール・ハマーハンセン騎手＝ドイツ＝は、１月１２日のシンザン記念（