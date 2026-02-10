2月10日、東京競馬場で行われた11R・東京新聞杯（G3・4歳上オープン・芝1600m）は、C.ルメール騎乗の2番人気、トロヴァトーレ（牡5・美浦・鹿戸雄一）が勝利した。クビ差の2着に4番人気のラヴァンダ（牝5・栗東・中村直也）、3着に3番人気のウォーターリヒト（牡5・栗東・石橋守）が入った。勝ちタイムは1:32.2（良）。1番人気で津村明秀騎乗、エルトンバローズ（牡6・栗東・杉山晴紀）は、13着敗退。【ダービー卿CT】トロヴァ