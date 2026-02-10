2月10日、京都競馬場で行われた11R・きさらぎ賞（G3・3歳オープン・芝1800m）は、T.ハマーハンセン騎乗の1番人気、ゾロアストロ（牡3・美浦・宮田敬介）が勝利した。アタマ差の2着に2番人気のエムズビギン（牡3・栗東・友道康夫）、3着に4番人気のラフターラインズ（牝3・美浦・小笠倫弘）が入った。勝ちタイムは1:48.0（良）。【新馬/東京5R】ディバインウインドが東の1番星…ゾロアストロは出遅れ2着4頭横並びの混戦から抜け出