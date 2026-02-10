ミュージカル俳優・歌手のオク・ジュヒョンが、キャスティング偏重論争の中で公演を終えた感想を明かした。オク・ジュヒョンは2月9日、SNSを通じて「本当に、本当に大切な時間だった。最高の時間の中で生きられるようにしてくれてありがとう、皆さん。千秋楽後、涙があふれるほどのメッセージと手紙も送ってくれて」と感謝の思いを伝えた。【画像】オク・ジュヒョン、役独占で物議？続けて「『レッドブック』は最後まで、『レッド