ボーイズグループ Stray KidsのI.Nが、所属事務所を設立した歌手J.Y. Park（パク・ジニョン）の東京公演にゲストとして活躍した。去る2月5日、I.Nは東京・カナデビアホールで開催されたJ.Y. Parkの単独コンサート「HAPPY HOUR」にゲスト出演した。【写真】I.N、ふんわりパーマ×眼鏡で“彼氏感”全開30年以上トップの座を守り続けている“生ける伝説”J.Y. Parkと、世界の音楽市場を席巻している“グローバルトップアーティスト”S