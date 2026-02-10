コンビニチェーン「セブン-イレブン」は、「セブンカフェベーカリー」の「お店で焼いた」「お店で揚げた」シリーズの全品を30円引きで販売するキャンペーンを開催する。期間は、2026年2月20日（金）から24日（火）までの5日間。【商品画像】約7700万個売れたカレーパン、人気のメロンパンやクロワッサン「セブンカフェ ベーカリー」は、店内のオーブンで仕上げに焼き上げることで、まるで焼き立てのような香ばしさと食感を味わえ