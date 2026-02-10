東京株式市場、日経平均株価、10日の終値は、9日に比べて1286円60銭高い5万7650円54銭となり、2日連続史上最高値を更新しました。株価は一時、5万8000円に迫る勢いでした。8日の衆院選で自民党が圧勝したことが、市場では日本の政治リスクが大きく低下し高市政権の政策推進力が増す、とポジティブに受け止められました。このため、衆院選翌日の9日は一時3000円を超える大幅上昇となり、初めて5万7000円を突破しました。10日もその