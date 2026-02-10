タレントの鈴木奈々（37）が10日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。茨城県人の特徴を明かされ、納得する場面があった。この日は「北関東3県三つ巴お国自慢SP」と題して放送。栃木県出身の芸能人代表のU字工事は北関東3県民の特徴を挙げ、「茨城県民は声がデカくて距離感が近い」と述べた。益子卓郎は「奈々さんもそう。ずっとオープニングからべたべた近いし、声もいつもデカいし」と証言