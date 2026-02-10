火曜東京１０Ｒの初音Ｓ（はつねステークス）は武豊騎乗の５番人気テリオスララが勝利し、２着に横山武騎乗の３番人気ルージュソリテールが入った。馬連３−９で決着して配当は３５５０円（１４番人気）で、馬単は３→９で決まり、７５００円（２４番人気）の高配当となった。レースがバーチャルシンガー「初音ミク」を連想させる決着となり、ＳＮＳでは「初音Ｓは（３−９）ミク馬券」、「初音ステークスは初音ミクだったか」