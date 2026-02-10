日経平均株価の終値を示すモニター。最高値を更新し、初めて5万7000円を突破した＝10日午後、東京都中央区10日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が大幅続伸した。終値は前日比1286円60銭高の5万7650円54銭。終値の最高値を連日更新し、初めて5万7000円を突破した。衆院選での圧勝を受けた高市政権による積極的な財政政策への期待が継続し、買い注文が膨らんだ。取引時間中には一時1500円超値上がりし、5万8000円に迫った