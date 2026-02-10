きょうも株価は大幅な値上がりです。日経平均株価は5万7650円で取引を終え、2日連続で終値の史上最高値を更新しています。きょうの東京株式市場では取引開始直後からほぼ全面高となり、日経平均株価は一時1500円以上値上がりし、5万8000円台に迫る場面もありました。結局、終値はきのうより1286円高い5万7650円と、2日連続で終値で史上最高値を更新しました。▼衆院選での自民党の圧勝を受け、高市総理が掲げる積極的な財政政策へ