日本維新の会の吉村洋文代表は10日、衆院選で与党が3分の2以上の議席を得た状況を踏まえ、憲法改正の議論を加速させるべきだとの考えを示した。大阪府庁で記者団に「特に9条、自衛隊の在り方は正面から取り組むべきだ」と述べた。