１０日の東京株式市場は、高市政権の経済政策への期待などを背景に、前日に続いて買い注文が優勢となった。日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１２８６円６０銭（２・２８％）高の５万７６５０円５４銭で、２日連続で最高値を更新した。終値で５万７０００円台に乗せたのは初めて。取引時間中には一時、１５９６円２５銭高の５万７９６０円１９銭まで上昇し、取引時間中の最高値も更新した。８日投開票の衆院選で、自