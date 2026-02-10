テレビ朝日・桝田沙也香アナウンサーが９日に投稿したインスタグラムで、人気モデルとの味噌作りを報告。キュートなエプロン姿を披露している。ブルーのトップスに人気アパレル「マリメッコ」のエプロンで、「毎年の恒例行事。朝比奈彩ちゃんとお味噌を作りに行って来ました」と味噌が入っているとみられる樽を抱えて、満面スマイル。「もうこのお味噌無しでは不安になります。笑料理の質を何段階もあげてくれる美味しさ」と