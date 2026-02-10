「借りてきた猫」の対義語「住み慣れた犬」【写真】対義語は「住み慣れた犬」ですこんなひと言とともに、お部屋でリラックス中の愛犬を背後から写した写真が「X」で話題になりました。クッションに身体を預けヒーターの前でくつろぐ背中はあらゆる警戒や緊張とは無縁で、これが「対義語」の可視化か…とうなずきたくなるような謎の説得力があります。愛犬の写真を投稿したのは「inosemarine」（@nurukakkei）さんで愛犬のお名ま