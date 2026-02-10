「強風に煽られている犬が好きな全ての人へ」【写真】疾走感が限界突破！ 強風を突き進む犬そんなコメントが添えられた4枚の写真が話題になっています。写っているのは、Xユーザー・おこめ屋さん（@chimaki0328）の愛犬、「こめた」くん（5歳・男の子）。散歩中に撮影された写真には、強風に吹かれながらも前へ前へと進む、こめたくんの姿が収められています。1枚目は、飼い主さんを見上げて笑みを浮かべるこめたくん。しかし横風