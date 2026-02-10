日本陸連は10日「アジア・クロスカントリー選手権」（21日、福岡市・海の中道海浜公園）に女子10キロでエントリーしていた廣中璃梨佳（日本郵政グループ）＝長崎県大村市出身＝が出場を辞退すると発表した。左大腿（だいたい）部骨膜炎によりコンディションが整わないため。昨秋の世界選手権女子1万メートルで6位入賞した廣中は、6〜8日のアジア室内選手権（中国・天津）も同じ理由で出場を辞退していた。選手の入れ替えや追