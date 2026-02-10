昨季は主軸だった田中碧はリーズで出場機会が減少している。そして評価を覆すのは容易ではないかもしれない。プレミアリーグに昇格した今季、日本代表MFはリーグ戦で先発出場が７試合にとどまっている。特に直近は１月27日のエバートン戦で失点場面の対応が取りざたされ、以降の２試合でピッチに立つことがなかった。専門サイト『The Leeds Press』は２月８日、「今季、タナカは出場した際に何度かひどかった」と指摘。ダニ