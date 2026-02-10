2月10日朝、浜松市中央区で、乗用車が信号待ちの乗用車に衝突し2人にけがをさせた上、そのまま逃走しました。警察がひき逃げ事件として捜査しています。 警察の発表によりますと、10日午前8時頃、浜松市中央区和地町で、乗用車が信号待ちで止まっていた乗用車に衝突し、そのまま逃走しました。 この事故で衝突された乗用車を運転していた30代の女性と同乗していた10代の男性が首や胸を打つ軽いけがをしたということです。 逃走