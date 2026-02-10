ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は10日、3月31日に開業25周年を迎えるのに伴い登場する、期間限定のグッズを発表。マリオやピカチュウと一緒に盛り上がれるオリジナルグッズが登場する。【画像】ピカチュウを連れて歩ける！ショルダーストラップ付きマスコットUSJは3月4日から2027年3月30日まで、“Discover U!!!（ディスカバー・ユー）”をテーマに、特別な体験にあふれる1年届ける。いつでもどこで