競泳男子で五輪3大会連続代表の瀬戸大也（31＝TEAMDAIYA）と元飛び込み日本代表の馬淵優佳さん（31）が10日、双方のSNSで離婚を発表した。馬淵さんはインスタグラムストーリーズで「応援してくださる皆様へ私事で恐縮ではございますが、このたび、離婚が成立いたしましたことをご報告申し上げます」と発表。「今後は子供たちとの生活を大切に守りながら、これまで以上に仕事に邁進してまいります。関係者の皆様、そして日