青森市で民家の雪下ろしをする自衛隊員ら＝7日総務省は10日、大雪に見舞われた自治体を支援するため、北海道や新潟など8道県の計87市町村に3月分の特別交付税129億5500万円を前倒しで配ると発表した。交付は12日付。災害救助法が適用された自治体や、今冬の積雪量が平年を大きく上回る自治体が対象。道県別では、青森（21市町村）の計32億9200万円が最多。特別交付税は、災害対応など年度当初に予測できない支出に充てる財源