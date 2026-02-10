ホンダが１０日発表した２０２５年４〜１２月期連結決算（国際会計基準）は、最終利益が前年同期比４２・２％減の４６５４億円だった。米トランプ政権の高関税政策や、電気自動車（ＥＶ）の一部車種の開発中止に伴う損失を計上したことが影響し、２期連続で減益となった。本業のもうけを示す営業利益は、同４８・１％減の５９１５億円と半減した。米国の関税影響が２８９８億円、ＥＶ市況の悪化による開発中止などが２６７１億